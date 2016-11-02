Most Current Playlist

td>FROM THE INSIDE OUT
td>06:12
td>HOMESICK
|Time
|Title
|Artist
|00:00
|BORN AGAIN
|NEWSBOYS
|00:03
|LOVE SONG FOR A SAVIOR
|JARS OF CLAY
|00:07
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|00:08
|WHAT FAITH CAN DO
|KUTLESS
|00:12
|THERE IS A WAY
|NEWWORLDSON
|00:16
|YOUR GREAT NAME
|NATALIE GRANT
|00:23
|UNTITLED HYMN
|CHRIS RICE
|00:27
|MOVE
|MERCYME
|00:30
|MIGHTY TO SAVE
|LAURA STORY
|00:34
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|00:34
|IF WE’VE EVER NEEDED YOU
|CASTING CROWNS
|00:38
|I WANT TO KNOW YOU
|SONICFLOOD
|00:41
|YOU ARE MORE
|TENTH AVENUE NORTH
|00:45
|THERE IS NONE LIKE YOU
|WATERMARK
|00:49
|THERE WILL BE A DAY
|JEREMY CAMP
|00:53
|TESTIFY TO LOVE
|AVALON
|01:00
|I WILL LIFT MY EYES
|BEBO NORMAN
|01:04
|IT IS YOU
|NEWSBOYS
|01:09
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|01:12
|ABOVE ALL
|MICHAEL W. SMITH
|01:17
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|01:17
|JESUS MESSIAH
|CHRIS TOMLIN
|01:24
|THE LOST GET FOUND
|BRITT NICOLE
|01:28
|GREAT ARE YOU LORD
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|01:32
|PSALM 112
|4 HIM
|01:36
|HOLD ON
|TOBYMAC
|01:40
|HOMESICK
|MERCYME
|01:44
|FROM THE INSIDE OUT
|SEVENTH DAY SLUMBER
|01:44
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|01:48
|ALL I REALLY WANT
|LINCOLN BREWSTER
|01:52
|UNDO
|RUSH OF FOOLS
|01:56
|WHAT IF I STUMBLE
|DC TALK
|02:00
|I WILL FOLLOW
|CHRIS TOMLIN
|02:04
|SONG OF LOVE
|REBECCA ST. JAMES
|02:08
|BY HIS WOUNDS
|GLORY REVEALED
|02:08
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|02:12
|WHAT IF
|JADON LAVIK
|02:16
|GLORIOUS DAY
|CASTING CROWNS
|02:23
|OPEN THE EYES OF MY HEART
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|02:28
|LIFT ME UP
|THE AFTERS
|02:32
|CINDERELLA
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|02:37
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|02:37
|MY OWN LITTLE WORLD
|MATTHEW WEST
|02:41
|THANK YOU.
|KATINAS
|02:45
|LISTEN TO THE SOUND
|BUILDING 429
|02:49
|LET IT FADE
|JEREMY CAMP
|02:53
|BRING THE RAIN
|MERCYME
|02:57
|AUDIENCE OF ONE
|BIG DADDY WEAVE
|03:00
|GIVE ME YOUR EYES
|BRANDON HEATH
|03:04
|LET MY WORDS BE FEW
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|03:07
|STRONGER
|MANDISA
|03:11
|SING A SONG
|THIRD DAY
|03:15
|TODAY IS THE DAY
|LINCOLN BREWSTER
|03:15
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|03:22
|BEAUTIFUL ONE
|BY THE TREE
|03:25
|LEAD ME
|SANCTUS REAL
|03:29
|DEEPER STILL
|SCOTT KRIPPAYNE
|03:34
|YOUR GREAT NAME
|NATALIE GRANT
|03:38
|ONLY GRACE
|MATTHEW WEST
|03:42
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|03:42
|HOW GREAT IS OUR GOD
|CHRIS TOMLIN
|03:47
|THE LIGHT IN ME
|BRANDON HEATH
|03:51
|WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOR
|SELAH
|03:56
|SEA OF FACES
|KUTLESS
|04:00
|STARRY NIGHT
|CHRIS AUGUST
|04:03
|MAGNIFICENT OBSESSION
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|04:08
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|04:08
|CITY ON OUR KNEES
|TOBYMAC
|04:13
|HERE WITH ME
|MERCYME
|04:17
|YOU ARE MORE
|TENTH AVENUE NORTH
|04:24
|NOTHING COMPARES
|THIRD DAY
|04:28
|BLESSINGS
|LAURA STORY
|04:32
|HEALING HAND OF GOD
|JEREMY CAMP
|04:37
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|04:37
|YOUR LOVE
|BRANDON HEATH
|04:40
|CRUCIFIED WITH CHRIST
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|04:46
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|04:50
|HOW CAN I KEEP FROM SINGING
|CHRIS TOMLIN
|04:54
|LOVE HAS COME
|MARK SCHULTZ
|04:58
|SURRENDER
|4 HIM
|05:00
|WHAT FAITH CAN DO
|KUTLESS
|05:04
|SHOUT TO THE LORD
|DARLENE ZSCHECH
|05:09
|HOLD ON
|TOBYMAC
|05:13
|BEFORE THE MORNING
|JOSH WILSON
|05:17
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|05:17
|SEVENTH DAY SLUMBER
|05:24
|MOVE
|MERCYME
|05:27
|LIFT UP YOUR FACE
|THIRD DAY
|05:31
|ENOUGH
|CHRIS TOMLIN
|05:35
|GLORIOUS DAY
|CASTING CROWNS
|05:40
|LOVE SONG FOR A SAVIOR
|JARS OF CLAY
|05:44
|REVELATION SONG
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|05:49
|THIS IS THE STUFF
|FRANCESCA BATTISTELLI
|05:52
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|05:52
|REDEEMER
|NICOLE C. MULLEN
|05:57
|YOU’RE WORTHY OF MY PRAISE
|BIG DADDY WEAVE/BARLOW GI
|05:61
|MUCH OF YOU
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|06:00
|HEALING HAND OF GOD
|JEREMY CAMP
|06:05
|GLORY
|JACI VELASQUEZ
|06:08
|LISTEN TO THE SOUND
|BUILDING 429
|WHAT IF I STUMBLE
|DC TALK
|06:17
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|06:17
|I WILL LIFT MY EYES
|BEBO NORMAN
|06:27
|HEAVEN
|SALVADOR
|06:31
|GET BACK UP
|TOBYMAC
|06:34
|YOU ARE HOLY (PRINCE OF PEACE)
|MICHAEL W. SMITH
|06:39
|I LIFT MY HANDS
|CHRIS TOMLIN
|06:44
|REVELATION
|THIRD DAY
|06:48
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|06:48
|CRUCIFIED WITH CHRIST
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|06:54
|YOU CAN HAVE ME
|SIDEWALK PROPHETS
|06:58
|BLESSED BE YOUR NAME
|TREE 63
|06:62
|GREAT EXPECTATIONS
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|07:00
|THE MOTIONS
|MATTHEW WEST
|07:04
|CRY HOLY
|SONICFLOOD
|07:08
|STRONGER
|MANDISA
|07:12
|HOLD ME JESUS
|RICH MULLINS
|07:15
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|07:15
|SONG OF HOPE (HEAVEN COME DOWN)
|ROBBIE SEAY BAND
|07:25
|HERE WITH ME
|MERCYME
|07:29
|BORN AGAIN
|NEWSBOYS
|07:32
|PSALM 112
|4 HIM
|07:37
|YOUR GREAT NAME
|NATALIE GRANT
|07:41
|DOES ANYBODY HEAR HER
|CASTING CROWNS
|07:46
|MADE TO WORSHIP
|CHRIS TOMLIN
|07:46
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|07:50
|LIFT ME UP
|THE AFTERS
|07:54
|PSALM 40
|NEWSONG
|07:57
|YOUR LOVE OH LORD
|THIRD DAY
|08:00
|MY OWN LITTLE WORLD
|MATTHEW WEST
|08:04
|ALL THE EARTH WILL SING YOUR PRAISES
|LINCOLN BREWSTER
|08:09
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|08:09
|THERE WILL BE A DAY
|JEREMY CAMP
|08:13
|STRONG TOWER
|KUTLESS
|08:18
|YOU ARE MORE
|TENTH AVENUE NORTH
|08:27
|OPEN THE EYES OF MY HEART
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|08:32
|THE LIGHT IN ME
|BRANDON HEATH
|08:37
|JESUS MESSIAH
|CHRIS TOMLIN
|08:41
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|08:42
|LEAD ME
|SANCTUS REAL
|08:45
|UNTITLED HYMN
|CHRIS RICE
|08:49
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|08:53
|SLOW FADE
|CASTING CROWNS
|08:57
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|08:58
|CINDERELLA
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|08:62
|STEP BY STEP/FOREVER I WILL SING
|MICHAEL W. SMITH
|09:00
|BRING THE RAIN
|MERCYME
|09:05
|IT IS YOU
|NEWSBOYS
|09:09
|HOLD ON
|TOBYMAC
|09:13
|NEEDFUL HANDS
|JARS OF CLAY
|09:16
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|09:17
|YOU ARE GOD ALONE
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|09:26
|EVERY TIME I BREATHE
|BIG DADDY WEAVE
|09:30
|STARRY NIGHT
|CHRIS AUGUST
|09:34
|NOTHING COMPARES
|THIRD DAY
|09:38
|GLORIOUS DAY
|CASTING CROWNS
|09:42
|WASHED BY THE WATER
|NEEDTOBREATHE
|09:46
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|09:46
|LOVE HAS COME
|MARK SCHULTZ
|09:50
|BLESSINGS
|LAURA STORY
|09:55
|SOMETIMES BY STEP
|BEBO NORMAN/RICH MULLINS
|09:58
|MAGNIFICENT OBSESSION
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|10:00
|PROMISE OF A LIFETIME
|KUTLESS
|10:04
|LET MY WORDS BE FEW
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|10:07
|LISTEN TO THE SOUND
|BUILDING 429
|10:11
|HOW CAN I KEEP FROM SINGING
|CHRIS TOMLIN
|10:16
|YOUR LOVE
|BRANDON HEATH
|10:25
|I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER
|SONICFLOOD
|10:28
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|10:28
|TODAY IS THE DAY
|LINCOLN BREWSTER
|11:30
|GREAT ARE YOU LORD
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|11:35
|THE LOVE OF CHRIST
|WES KING
|11:39
|STRONGER
|MANDISA
|11:43
|HOLY IS THE LORD
|CHRIS TOMLIN
|11:47
|GIVE ME YOUR EYES
|BRANDON HEATH
|11:47
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|11:51
|MOVE
|MERCYME
|11:54
|SURRENDER
|4 HIM
|12:00
|IF WE’VE EVER NEEDED YOU
|CASTING CROWNS
|12:04
|ALL I REALLY WANT
|LINCOLN BREWSTER
|12:07
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|12:07
|MIGHTY TO SAVE
|LAURA STORY
|12:11
|THIS MAN (ACOUSTIC)
|JEREMY CAMP
|12:16
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|12:25
|YOU ARE SO GOOD TO ME
|THIRD DAY
|12:29
|I LIFT MY HANDS
|CHRIS TOMLIN
|12:34
|HOLD MY HEART
|TENTH AVENUE NORTH
|12:38
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|12:38
|THIS IS THE STUFF
|FRANCESCA BATTISTELLI
|12:41
|DEEPER STILL
|SCOTT KRIPPAYNE
|12:45
|HOLD ON
|TOBYMAC
|12:50
|WALKING HER HOME
|MARK SCHULTZ
|12:54
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|12:54
|FRIEND OF GOD
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|12:58
|SEA OF FACES
|KUTLESS
|13:00
|MY SAVIOR, MY GOD
|AARON SHUST
|13:04
|I WANT TO KNOW YOU
|SONICFLOOD
|13:08
|GLORIOUS DAY
|CASTING CROWNS
|13:12
|TO EVER LIVE WITHOUT ME
|JODY MCBRAYER
|13:16
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|13:16
|HOW GREAT IS OUR GOD
|CHRIS TOMLIN
|13:26
|YOURS
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|13:31
|YOU CAN HAVE ME
|SIDEWALK PROPHETS
|13:35
|THANK YOU.
|KATINAS
|13:40
|LISTEN TO THE SOUND
|BUILDING 429
|13:43
|YOUR NAME
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|13:47
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|13:47
|CITY ON OUR KNEES
|TOBYMAC
|13:52
|LIFT ME UP
|THE AFTERS
|13:56
|YOU ARE EVERYTHING
|MATTHEW WEST
|13:60
|GREAT AWAKENING
|4 HIM
|14:00
|I WILL FOLLOW
|CHRIS TOMLIN
|14:04
|AWESOME GOD
|RICH MULLINS
|14:07
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|14:07
|ALL OF CREATION
|MERCYME
|14:11
|THERE IS A WAY
|NEWWORLDSON
|14:15
|STRONGER
|MANDISA
|14:25
|VOICE OF TRUTH
|CASTING CROWNS
|14:29
|THE LIGHT IN ME
|BRANDON HEATH
|14:34
|LET IT RISE
|BIG DADDY WEAVE
|14:38
|LIFT UP YOUR FACE
|THIRD DAY
|14:38
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|14:42
|I WANT TO BE JUST LIKE YOU
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|14:47
|YOUR GREAT NAME
|NATALIE GRANT
|14:51
|LET IT FADE
|JEREMY CAMP
|14:55
|WE FALL DOWN
|STEVEN CURTIS CHAPMAN/CHR
|14:55
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|14:59
|TESTIFY TO LOVE
|AVALON
|15:00
|LEAD ME TO THE CROSS
|CHRIS AND CONRAD
|15:04
|I GIVE YOU MY HEART
|MICHAEL W. SMITH
|15:07
|YOU ARE MORE
|TENTH AVENUE NORTH
|15:11
|CALL ON JESUS
|NICOLE C. MULLEN
|15:16
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|15:16
|MORE BEAUTIFUL YOU
|JONNY DIAZ
|15:25
|MERCYME
|15:29
|STARRY NIGHT
|CHRIS AUGUST
|15:33
|HALLELUJAH (YOUR LOVE IS AMAZING)
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|15:36
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|15:40
|HOPE NOW
|ADDISON ROAD
|15:44
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|15:44
|WE WANT THE WORLD TO HEAR
|BIG DADDY WEAVE
|15:48
|BLESSINGS
|LAURA STORY
|15:53
|LET THE WATERS RISE
|MIKESCHAIR
|15:57
|LIVE OUT LOUD
|STEVEN CURTIS CHAPMAN
|16:00
|MY OWN LITTLE WORLD
|MATTHEW WEST
|16:04
|SMILE (JUST WANT TO BE WITH YOU)
|CHRIS RICE
|16:07
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|16:08
|YOUR GRACE IS ENOUGH
|CHRIS TOMLIN
|16:12
|THERE IS NONE LIKE YOU
|WATERMARK
|16:16
|HOLD ON
|TOBYMAC
|16:26
|YOU ARE MY KING
|NEWSONG
|16:31
|MOVE
|MERCYME
|16:34
|I’M NOT WHO I WAS
|BRANDON HEATH
|16:38
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|16:38
|GREAT ARE YOU LORD
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|16:42
|SHOW ME YOUR GLORY
|THIRD DAY
|16:45
|GLORIOUS DAY
|CASTING CROWNS
|16:50
|BEAUTIFUL ONE
|BY THE TREE
|16:53
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|16:53
|FIND YOUR WINGS
|MARK HARRIS
|16:57
|THIS FRAGILE BREATH
|TODD AGNEW
|17:00
|HEALING HAND OF GOD
|JEREMY CAMP
|17:05
|AGNUS DEI
|MICHAEL W. SMITH
|17:09
|LISTEN TO THE SOUND
|BUILDING 429
|17:13
|REASON ENOUGH
|AVALON
|17:17
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Slow to Fast
|17:17
|GIVE ME WORDS TO SPEAK
|AARON SHUST
|17:26
|RESCUE
|NEWSONG
|17:31
|BORN AGAIN
|NEWSBOYS
|17:34
|GOD OF WONDERS
|MAC POWELL/CAEDMONS CALL
|17:39
|STRONGER
|MANDISA
|17:43
|BETTER IS ONE DAY
|KUTLESS
|17:47
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|17:48
|THE WORDS I WOULD SAY
|SIDEWALK PROPHETS
|17:51
|I LIFT MY HANDS
|CHRIS TOMLIN
|17:56
|WHAT IF
|JADON LAVIK
|17:60
|LORD MOVE OR MOVE ME
|FFH
|22:30
|MY OWN LITTLE WORLD
|MATTHEW WEST
|22:34
|I CAN ONLY IMAGINE
|MERCYME
|22:39
|YOUR GREAT NAME
|NATALIE GRANT
|22:43
|GLORY DEFINED
|BUILDING 429
|22:47
|LET EVERYTHING THAT HAS BREATH
|JEREMY CAMP
|22:47
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast
|22:50
|LIFT ME UP
|THE AFTERS
|22:54
|AUDIENCE OF ONE
|BIG DADDY WEAVE
|23:00
|CALL MY NAME
|THIRD DAY
|23:04
|MERCY CAME RUNNING
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|23:09
|YOU ARE MORE
|TENTH AVENUE NORTH
|23:12
|FOR FUTURE GENERATIONS
|4 HIM
|23:17
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Medium
|23:17
|PRAISE YOU IN THIS STORM
|CASTING CROWNS
|23:25
|WHOLLY YOURS
|DAVID CROWDER BAND
|23:29
|LEAD ME
|SANCTUS REAL
|23:33
|WONDERFUL CROSS
|MICHAEL W. SMITH
|23:39
|LIGHT UP THE SKY
|THE AFTERS
|23:42
|GIVE YOU GLORY
|JEREMY CAMP
|23:46
|WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOR
|PHILLIPS CRAIG & DEAN
|23:46
|**106.9 THE LIGHT JINGLE**
|Fast to Slow
|23:50
|THE LIGHT IN ME
|BRANDON HEATH
|23:55
|MOUNTAIN OF GOD
|THIRD DAY
|23:59
|LOVE SONG FOR A SAVIOR
|JARS OF CLAY
2 Responses
you guys ever heard of/play a wonderful singer named ‘Little’ Jan Buckner? Has a great CD titled ‘Revived’ that , if given a little bit of airtime, I think folks would really enjoy listening to!
We’ll submit this idea to our music director!