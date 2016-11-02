Most Current Playlist

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td>FROM THE INSIDE OUT

td>06:12

td>HOMESICK

Time Title Artist
00:00 BORN AGAIN NEWSBOYS
00:03 LOVE SONG FOR A SAVIOR JARS OF CLAY
00:07 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
00:08 WHAT FAITH CAN DO KUTLESS
00:12 THERE IS A WAY NEWWORLDSON
00:16 YOUR GREAT NAME NATALIE GRANT
00:23 UNTITLED HYMN CHRIS RICE
00:27 MOVE MERCYME
00:30 MIGHTY TO SAVE LAURA STORY
00:34 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
00:34 IF WE’VE EVER NEEDED YOU CASTING CROWNS
00:38 I WANT TO KNOW YOU SONICFLOOD
00:41 YOU ARE MORE TENTH AVENUE NORTH
00:45 THERE IS NONE LIKE YOU WATERMARK
00:49 THERE WILL BE A DAY JEREMY CAMP
00:53 TESTIFY TO LOVE AVALON
01:00 I WILL LIFT MY EYES BEBO NORMAN
01:04 IT IS YOU NEWSBOYS
01:09 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
01:12 ABOVE ALL MICHAEL W. SMITH
01:17 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
01:17 JESUS MESSIAH CHRIS TOMLIN
01:24 THE LOST GET FOUND BRITT NICOLE
01:28 GREAT ARE YOU LORD PHILLIPS CRAIG & DEAN
01:32 PSALM 112 4 HIM
01:36 HOLD ON TOBYMAC
01:40 HOMESICK MERCYME
01:44 FROM THE INSIDE OUT SEVENTH DAY SLUMBER
01:44 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
01:48 ALL I REALLY WANT LINCOLN BREWSTER
01:52 UNDO RUSH OF FOOLS
01:56 WHAT IF I STUMBLE DC TALK
02:00 I WILL FOLLOW CHRIS TOMLIN
02:04 SONG OF LOVE REBECCA ST. JAMES
02:08 BY HIS WOUNDS GLORY REVEALED
02:08 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
02:12 WHAT IF JADON LAVIK
02:16 GLORIOUS DAY CASTING CROWNS
02:23 OPEN THE EYES OF MY HEART PHILLIPS CRAIG & DEAN
02:28 LIFT ME UP THE AFTERS
02:32 CINDERELLA STEVEN CURTIS CHAPMAN
02:37 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
02:37 MY OWN LITTLE WORLD MATTHEW WEST
02:41 THANK YOU. KATINAS
02:45 LISTEN TO THE SOUND BUILDING 429
02:49 LET IT FADE JEREMY CAMP
02:53 BRING THE RAIN MERCYME
02:57 AUDIENCE OF ONE BIG DADDY WEAVE
03:00 GIVE ME YOUR EYES BRANDON HEATH
03:04 LET MY WORDS BE FEW PHILLIPS CRAIG & DEAN
03:07 STRONGER MANDISA
03:11 SING A SONG THIRD DAY
03:15 TODAY IS THE DAY LINCOLN BREWSTER
03:15 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
03:22 BEAUTIFUL ONE BY THE TREE
03:25 LEAD ME SANCTUS REAL
03:29 DEEPER STILL SCOTT KRIPPAYNE
03:34 YOUR GREAT NAME NATALIE GRANT
03:38 ONLY GRACE MATTHEW WEST
03:42 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
03:42 HOW GREAT IS OUR GOD CHRIS TOMLIN
03:47 THE LIGHT IN ME BRANDON HEATH
03:51 WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOR SELAH
03:56 SEA OF FACES KUTLESS
04:00 STARRY NIGHT CHRIS AUGUST
04:03 MAGNIFICENT OBSESSION STEVEN CURTIS CHAPMAN
04:08 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
04:08 CITY ON OUR KNEES TOBYMAC
04:13 HERE WITH ME MERCYME
04:17 YOU ARE MORE TENTH AVENUE NORTH
04:24 NOTHING COMPARES THIRD DAY
04:28 BLESSINGS LAURA STORY
04:32 HEALING HAND OF GOD JEREMY CAMP
04:37 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
04:37 YOUR LOVE BRANDON HEATH
04:40 CRUCIFIED WITH CHRIST PHILLIPS CRAIG & DEAN
04:46 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
04:50 HOW CAN I KEEP FROM SINGING CHRIS TOMLIN
04:54 LOVE HAS COME MARK SCHULTZ
04:58 SURRENDER 4 HIM
05:00 WHAT FAITH CAN DO KUTLESS
05:04 SHOUT TO THE LORD DARLENE ZSCHECH
05:09 HOLD ON TOBYMAC
05:13 BEFORE THE MORNING JOSH WILSON
05:17 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
05:17 SEVENTH DAY SLUMBER
05:24 MOVE MERCYME
05:27 LIFT UP YOUR FACE THIRD DAY
05:31 ENOUGH CHRIS TOMLIN
05:35 GLORIOUS DAY CASTING CROWNS
05:40 LOVE SONG FOR A SAVIOR JARS OF CLAY
05:44 REVELATION SONG PHILLIPS CRAIG & DEAN
05:49 THIS IS THE STUFF FRANCESCA BATTISTELLI
05:52 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
05:52 REDEEMER NICOLE C. MULLEN
05:57 YOU’RE WORTHY OF MY PRAISE BIG DADDY WEAVE/BARLOW GI
05:61 MUCH OF YOU STEVEN CURTIS CHAPMAN
06:00 HEALING HAND OF GOD JEREMY CAMP
06:05 GLORY JACI VELASQUEZ
06:08 LISTEN TO THE SOUND BUILDING 429
WHAT IF I STUMBLE DC TALK
06:17 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
06:17 I WILL LIFT MY EYES BEBO NORMAN
06:27 HEAVEN SALVADOR
06:31 GET BACK UP TOBYMAC
06:34 YOU ARE HOLY (PRINCE OF PEACE) MICHAEL W. SMITH
06:39 I LIFT MY HANDS CHRIS TOMLIN
06:44 REVELATION THIRD DAY
06:48 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
06:48 CRUCIFIED WITH CHRIST PHILLIPS CRAIG & DEAN
06:54 YOU CAN HAVE ME SIDEWALK PROPHETS
06:58 BLESSED BE YOUR NAME TREE 63
06:62 GREAT EXPECTATIONS STEVEN CURTIS CHAPMAN
07:00 THE MOTIONS MATTHEW WEST
07:04 CRY HOLY SONICFLOOD
07:08 STRONGER MANDISA
07:12 HOLD ME JESUS RICH MULLINS
07:15 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
07:15 SONG OF HOPE (HEAVEN COME DOWN) ROBBIE SEAY BAND
07:25 HERE WITH ME MERCYME
07:29 BORN AGAIN NEWSBOYS
07:32 PSALM 112 4 HIM
07:37 YOUR GREAT NAME NATALIE GRANT
07:41 DOES ANYBODY HEAR HER CASTING CROWNS
07:46 MADE TO WORSHIP CHRIS TOMLIN
07:46 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
07:50 LIFT ME UP THE AFTERS
07:54 PSALM 40 NEWSONG
07:57 YOUR LOVE OH LORD THIRD DAY
08:00 MY OWN LITTLE WORLD MATTHEW WEST
08:04 ALL THE EARTH WILL SING YOUR PRAISES LINCOLN BREWSTER
08:09 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
08:09 THERE WILL BE A DAY JEREMY CAMP
08:13 STRONG TOWER KUTLESS
08:18 YOU ARE MORE TENTH AVENUE NORTH
08:27 OPEN THE EYES OF MY HEART PHILLIPS CRAIG & DEAN
08:32 THE LIGHT IN ME BRANDON HEATH
08:37 JESUS MESSIAH CHRIS TOMLIN
08:41 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
08:42 LEAD ME SANCTUS REAL
08:45 UNTITLED HYMN CHRIS RICE
08:49 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
08:53 SLOW FADE CASTING CROWNS
08:57 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
08:58 CINDERELLA STEVEN CURTIS CHAPMAN
08:62 STEP BY STEP/FOREVER I WILL SING MICHAEL W. SMITH
09:00 BRING THE RAIN MERCYME
09:05 IT IS YOU NEWSBOYS
09:09 HOLD ON TOBYMAC
09:13 NEEDFUL HANDS JARS OF CLAY
09:16 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
09:17 YOU ARE GOD ALONE PHILLIPS CRAIG & DEAN
09:26 EVERY TIME I BREATHE BIG DADDY WEAVE
09:30 STARRY NIGHT CHRIS AUGUST
09:34 NOTHING COMPARES THIRD DAY
09:38 GLORIOUS DAY CASTING CROWNS
09:42 WASHED BY THE WATER NEEDTOBREATHE
09:46 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
09:46 LOVE HAS COME MARK SCHULTZ
09:50 BLESSINGS LAURA STORY
09:55 SOMETIMES BY STEP BEBO NORMAN/RICH MULLINS
09:58 MAGNIFICENT OBSESSION STEVEN CURTIS CHAPMAN
10:00 PROMISE OF A LIFETIME KUTLESS
10:04 LET MY WORDS BE FEW PHILLIPS CRAIG & DEAN
10:07 LISTEN TO THE SOUND BUILDING 429
10:11 HOW CAN I KEEP FROM SINGING CHRIS TOMLIN
10:16 YOUR LOVE BRANDON HEATH
10:25 I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER SONICFLOOD
10:28 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
10:28 TODAY IS THE DAY LINCOLN BREWSTER
11:30 GREAT ARE YOU LORD PHILLIPS CRAIG & DEAN
11:35 THE LOVE OF CHRIST WES KING
11:39 STRONGER MANDISA
11:43 HOLY IS THE LORD CHRIS TOMLIN
11:47 GIVE ME YOUR EYES BRANDON HEATH
11:47 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
11:51 MOVE MERCYME
11:54 SURRENDER 4 HIM
12:00 IF WE’VE EVER NEEDED YOU CASTING CROWNS
12:04 ALL I REALLY WANT LINCOLN BREWSTER
12:07 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
12:07 MIGHTY TO SAVE LAURA STORY
12:11 THIS MAN (ACOUSTIC) JEREMY CAMP
12:16 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
12:25 YOU ARE SO GOOD TO ME THIRD DAY
12:29 I LIFT MY HANDS CHRIS TOMLIN
12:34 HOLD MY HEART TENTH AVENUE NORTH
12:38 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
12:38 THIS IS THE STUFF FRANCESCA BATTISTELLI
12:41 DEEPER STILL SCOTT KRIPPAYNE
12:45 HOLD ON TOBYMAC
12:50 WALKING HER HOME MARK SCHULTZ
12:54 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
12:54 FRIEND OF GOD PHILLIPS CRAIG & DEAN
12:58 SEA OF FACES KUTLESS
13:00 MY SAVIOR, MY GOD AARON SHUST
13:04 I WANT TO KNOW YOU SONICFLOOD
13:08 GLORIOUS DAY CASTING CROWNS
13:12 TO EVER LIVE WITHOUT ME JODY MCBRAYER
13:16 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
13:16 HOW GREAT IS OUR GOD CHRIS TOMLIN
13:26 YOURS STEVEN CURTIS CHAPMAN
13:31 YOU CAN HAVE ME SIDEWALK PROPHETS
13:35 THANK YOU. KATINAS
13:40 LISTEN TO THE SOUND BUILDING 429
13:43 YOUR NAME PHILLIPS CRAIG & DEAN
13:47 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
13:47 CITY ON OUR KNEES TOBYMAC
13:52 LIFT ME UP THE AFTERS
13:56 YOU ARE EVERYTHING MATTHEW WEST
13:60 GREAT AWAKENING 4 HIM
14:00 I WILL FOLLOW CHRIS TOMLIN
14:04 AWESOME GOD RICH MULLINS
14:07 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
14:07 ALL OF CREATION MERCYME
14:11 THERE IS A WAY NEWWORLDSON
14:15 STRONGER MANDISA
14:25 VOICE OF TRUTH CASTING CROWNS
14:29 THE LIGHT IN ME BRANDON HEATH
14:34 LET IT RISE BIG DADDY WEAVE
14:38 LIFT UP YOUR FACE THIRD DAY
14:38 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
14:42 I WANT TO BE JUST LIKE YOU PHILLIPS CRAIG & DEAN
14:47 YOUR GREAT NAME NATALIE GRANT
14:51 LET IT FADE JEREMY CAMP
14:55 WE FALL DOWN STEVEN CURTIS CHAPMAN/CHR
14:55 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
14:59 TESTIFY TO LOVE AVALON
15:00 LEAD ME TO THE CROSS CHRIS AND CONRAD
15:04 I GIVE YOU MY HEART MICHAEL W. SMITH
15:07 YOU ARE MORE TENTH AVENUE NORTH
15:11 CALL ON JESUS NICOLE C. MULLEN
15:16 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
15:16 MORE BEAUTIFUL YOU JONNY DIAZ
15:25 MERCYME
15:29 STARRY NIGHT CHRIS AUGUST
15:33 HALLELUJAH (YOUR LOVE IS AMAZING) PHILLIPS CRAIG & DEAN
15:36 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
15:40 HOPE NOW ADDISON ROAD
15:44 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
15:44 WE WANT THE WORLD TO HEAR BIG DADDY WEAVE
15:48 BLESSINGS LAURA STORY
15:53 LET THE WATERS RISE MIKESCHAIR
15:57 LIVE OUT LOUD STEVEN CURTIS CHAPMAN
16:00 MY OWN LITTLE WORLD MATTHEW WEST
16:04 SMILE (JUST WANT TO BE WITH YOU) CHRIS RICE
16:07 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
16:08 YOUR GRACE IS ENOUGH CHRIS TOMLIN
16:12 THERE IS NONE LIKE YOU WATERMARK
16:16 HOLD ON TOBYMAC
16:26 YOU ARE MY KING NEWSONG
16:31 MOVE MERCYME
16:34 I’M NOT WHO I WAS BRANDON HEATH
16:38 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
16:38 GREAT ARE YOU LORD PHILLIPS CRAIG & DEAN
16:42 SHOW ME YOUR GLORY THIRD DAY
16:45 GLORIOUS DAY CASTING CROWNS
16:50 BEAUTIFUL ONE BY THE TREE
16:53 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
16:53 FIND YOUR WINGS MARK HARRIS
16:57 THIS FRAGILE BREATH TODD AGNEW
17:00 HEALING HAND OF GOD JEREMY CAMP
17:05 AGNUS DEI MICHAEL W. SMITH
17:09 LISTEN TO THE SOUND BUILDING 429
17:13 REASON ENOUGH AVALON
17:17 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Slow to Fast
17:17 GIVE ME WORDS TO SPEAK AARON SHUST
17:26 RESCUE NEWSONG
17:31 BORN AGAIN NEWSBOYS
17:34 GOD OF WONDERS MAC POWELL/CAEDMONS CALL
17:39 STRONGER MANDISA
17:43 BETTER IS ONE DAY KUTLESS
17:47 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
17:48 THE WORDS I WOULD SAY SIDEWALK PROPHETS
17:51 I LIFT MY HANDS CHRIS TOMLIN
17:56 WHAT IF JADON LAVIK
17:60 LORD MOVE OR MOVE ME FFH
22:30 MY OWN LITTLE WORLD MATTHEW WEST
22:34 I CAN ONLY IMAGINE MERCYME
22:39 YOUR GREAT NAME NATALIE GRANT
22:43 GLORY DEFINED BUILDING 429
22:47 LET EVERYTHING THAT HAS BREATH JEREMY CAMP
22:47 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast
22:50 LIFT ME UP THE AFTERS
22:54 AUDIENCE OF ONE BIG DADDY WEAVE
23:00 CALL MY NAME THIRD DAY
23:04 MERCY CAME RUNNING PHILLIPS CRAIG & DEAN
23:09 YOU ARE MORE TENTH AVENUE NORTH
23:12 FOR FUTURE GENERATIONS 4 HIM
23:17 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Medium
23:17 PRAISE YOU IN THIS STORM CASTING CROWNS
23:25 WHOLLY YOURS DAVID CROWDER BAND
23:29 LEAD ME SANCTUS REAL
23:33 WONDERFUL CROSS MICHAEL W. SMITH
23:39 LIGHT UP THE SKY THE AFTERS
23:42 GIVE YOU GLORY JEREMY CAMP
23:46 WONDERFUL, MERCIFUL SAVIOR PHILLIPS CRAIG & DEAN
23:46 **106.9 THE LIGHT JINGLE** Fast to Slow
23:50 THE LIGHT IN ME BRANDON HEATH
23:55 MOUNTAIN OF GOD THIRD DAY
23:59 LOVE SONG FOR A SAVIOR JARS OF CLAY

2 Responses

  1. Bill Randolph
    Bill Randolph at |

    you guys ever heard of/play a wonderful singer named ‘Little’ Jan Buckner? Has a great CD titled ‘Revived’ that , if given a little bit of airtime, I think folks would really enjoy listening to!

    Reply
    1. Alicia Murray
      Alicia Murray at |

      We’ll submit this idea to our music director!

      Reply

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